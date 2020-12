Nico Santos (27) kennt seine große Liebe schon seit Jahren! Der erfolgreiche Musiker hält sein Privatleben eigentlich recht konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Im Herbst plauderte er dann aber ganz nebenbei aus: Kurz nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin ist er neu vergeben! Weitere Details über die Auserwählte des Sängers waren seitdem nicht ans Licht gekommen – nun verriet Nico jedoch, wie er seine Herzdame kennengelernt hat!

In einer Folge des Podcasts "Talk-O-Mat" sprach der "Rooftops"-Interpret mit Rapperin Nura (32) über seine Partnerin: Die habe er schon vor gut neun Jahren kennengelernt, als er noch auf Mallorca gelebt hat. Auf Facebook sei sie ihm damals als Freundin vorgeschlagen worden, weil sie in dem gleichen Klubhotel arbeitete wie er. Dadurch seien beide tatsächlich in Kontakt gekommen: "Und sie hat mir dann geholfen, nach Köln zu kommen. Am ersten Abend ist auch noch nichts gelaufen, sie hat mir Köln gezeigt. Einfach so friendzone-mäßig. Dann lief auch etwas, aber dann ist sie nach München und ich nach Berlin gezogen!", schilderte Nico. Ein Paar seien sie daraufhin nicht geworden – stattdessen habe er eine andere Frau kennengelernt.

In diesem Jahr habe es dann aber wieder gefunkt: "Da war immer ein krasses Bündnis und jetzt sind wir zusammen", freute sich der 27-Jährige. Der The Voice of Germany-Coach könne sich sogar vorstellen, seine Freundin zu heiraten – natürlich am Strand des Ferienklubs, der sie zusammengeführt hatte.

Anzeige

Instagram / nura030 Nura, Rapperin

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

Getty Images Nico Santos im November 2019 in Baden-Baden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de