Shirin David und Nico Santos begeistern mit neuer Single

Shirin David (30) und Nico Santos (32) überraschen ihre Fans jetzt mit einer musikalischen Zusammenarbeit. Ihre gemeinsame Single "Wer liebt dich jetzt?" erscheint am 2. Mai 2025, doch schon vorab sorgt der Song für Aufsehen. In Mannheim feierte er seine Live-Premiere – digital festgehalten von jubelnden Fans und so verewigt in unzähligen TikTok-Clips. Die ungewöhnliche Kombination aus Shirins kantigem Rap und Nicos gefühlvollem Gesang wirkt dabei überraschend harmonisch: fast so, als seien Gegensätze genau das, was der Song braucht.

Mit "Wer liebt dich jetzt?" bleibt die gebürtige Hamburgerin ihrer Linie treu, textlich keine Kompromisse zu machen. Im Song gibt sie ihren Fans tiefe Einblicke in emotional aufgeladene Beziehungserfahrungen und schließt auf lyrische Weise offenbar mit einem Ex-Partner ab. Zeilen wie "Dich macht traurig, dass vor dir nicht mehr dieselbe Frau steht" und "Ab jetzt heißt es anstatt Baby für dich Ms. David" lösten bei ihrer Live-Performance in Mannheim wohl die größten Reaktionen aus. Auch unter dem Teaser der Single auf Instagram häuften sich positive Kommentare.

Shirin und Nico könnten kaum unterschiedlicher sein – und genau das macht ihre Zusammenarbeit so besonders. Ihre musikalischen Gegensätze verschmelzen zu einem spannenden Mix aus Stärke und Gefühl, der die Fans begeistert. Ob zur Single auch ein Musikvideo erscheinen wird, ist laut bigFM noch offen. "Wer liebt dich jetzt?" hat schon jetzt viele Herzen berührt. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung des Songs fortsetzt und welche Überraschungen Shirin und Nico noch bereithalten.

Action Press Shirin David, Rapperin

Getty Images Nico Santos, Sänger

