Jetzt gibt es doch eine Jury-Entscheidung bei der ESC-Show

Die diesjährige ESC-Show steht kurz bevor und sorgt bereits für große Diskussionen. Wie t-online berichtet, wird Chefjuror Stefan Raab (58) laut einer Pressemitteilung des NDR am Samstag im Finale eine entscheidende Rolle spielen. Demnach wählt die Jury zunächst fünf der neun Finalisten aus, bevor das Publikum über den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel abstimmen darf. Neben Stefan Raab werden Yvonne Catterfeld (45), Nico Santos (32) und Conchita Wurst (36) Teil der Jury sein. Moderator Elton (53), der in den Vorrunden dabei war, wird aufgrund eines privaten Termins ersetzt.

Diese Änderung im Abstimmungsverfahren sorgt für Kritik und Verwirrung. Bisher hatte es nämlich so ausgesehen, als läge die Entscheidung im Finale allein beim Publikum. Doch die kurzfristige Anpassung wenige Tage vor der Show wirft Fragen auf. Der NDR äußerte sich dazu ausweichend und betonte, dass diese Vorgehensweise bereits vor dem Halbfinale kommuniziert worden sei. Medienbeobachter und Fans zweifeln jedoch daran und kritisieren die Intransparenz in der Abwicklung. Auch für den NDR ist die Situation heikel, da in den vergangenen Wochen ein klarer Ablaufplan kommuniziert worden war, der diese neue Regelung allerdings nicht beinhaltete.

Stefan Raab, der als Gesicht der deutschen ESC-Erfolge bekannt ist, weckt mit seiner Show die Hoffnungen auf einen Sieg für Deutschland bei vielen Fans des Eurovision Song Contests. Seit seinem Abschied aus der TV-Welt im Jahr 2015 hatte er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf Produktionsarbeiten zu konzentrieren. Mit seinem Einfluss hatte die TV-Ikone 2010 die damalige Newcomerin Lena Meyer-Landrut (33) zum ESC-Sieg geführt und damit Geschichte geschrieben. Nun wird der Entertainer erneut großen Erwartungen gerecht werden müssen – ob ihm dies mit der umstrittenen Änderung gelingt, bleibt abzuwarten. Fans und Kritiker verfolgen das Spektakel mit Spannung.

ActionPress / AEDT Nico Santos, Sänger

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut, Februar 2011

