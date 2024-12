Neue Musik? Diese Pläne hat Nico Santos für das nächste Jahr

Nico Santos (31) hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Er feierte nicht nur mit seiner Tour große Erfolge, sondern wurde im Sommer auch zum ersten Mal Papa! Das neue Familienleben und seine Karriere gleichzeitig zu priorisieren, überforderte den Musiker allerdings überhaupt nicht. Im Interview mit Bild erzählt er, dass "die Balance zwischen Musik und Familie doch gut funktioniert". Dennoch möchte er jetzt erst einmal eine Pause einlegen, bevor er im kommenden Jahr neue Musik produziert. In den kommenden Wochen wird er sich voll und ganz auf seine Familie konzentrieren.

Als Nächstes steht natürlich auch das Weihnachtsfest an. Das verbringt der ehemalige The Voice-Coach mit seinem Kind und seiner Frau auf seiner Heimatinsel Mallorca. Wie das Blatt schreibt, ist Nico dort auch selbst aufgewachsen. Zu Weihnachten gehört für den "Rooftop"-Sänger eine ganz bestimmte Tradition, die er auch in diesem Jahr fortführen will. "Es gibt keine Geschenke, bevor wir nicht alle 'Oh Tannenbaum' gesungen haben", stellt Nico im Gespräch mit der Zeitschrift klar. Im Gespräch mit RTL erklärte er bereits: "[Wir machen] dann Bescherung unter Palmen, weil es da keine richtigen Tannenbäume gibt. Wir legen dann einfach ein paar Geschenke hinter oder unter die Palme."

Die spanische Heimat des früheren Sing meinen Song-Teilnehmers ist für ihn nicht nur von so großer Bedeutung, weil er auf der Sonneninsel selbst aufgewachsen ist. Im Jahr 2022 hat er dort auch seine Aileen geheiratet! Die Trauung fand im Geheimen statt: Im Juni 2022 versammelte sich nur der engste Kreis des Paares auf Mallorca und bezeugte die Trauung. Wie das Magazin damals berichtet hatte, dauerte die Feier allerdings ganze vier Tage an.

Getty Images Nico Santos, Sänger

ActionPress Nico Santos, Sänger

