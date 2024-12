So feiert Nico Santos sein erstes Weihnachten als Vater

Nico Santos (31) wurde dieses Jahr zum ersten Mal Vater. Nun freut sich der "Play With Fire"-Interpret auf das erste Weihnachtsfest mit seiner kleinen Familie. "Wir feiern nicht in Deutschland, sondern in Spanien", verrät der Musiker im RTL-Interview. Einen richtigen Christbaum wird es bei ihm deshalb nicht geben: "[Wir machen] dann Bescherung unter Palmen, weil es da keine richtigen Tannenbäume gibt. So ein Plastikding wollen wir auch nicht haben. Deswegen einfach ein paar Geschenke hinter oder unter die Palme." Am meisten Wert lege der Sänger darauf, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen.

Der gebürtige Bremer äußert sich nur selten zu seinem Privatleben in der Öffentlichkeit. Auch die Schwangerschaft seiner Frau Aileen und die Geburt ihres gemeinsamen Kindes hatte er lange unter Verschluss gehalten. Erst im Juli bestätigte der 31-Jährige zu Gast bei "RTL Nord", dass sein kleines Wunder auf der Welt sei. Bei der Gelegenheit plauderte der Sohn von Egon Wellenbrink auch ein Detail aus seinem neuen Alltag aus: "Seitdem ich eine Familie gegründet habe, läuft es eigentlich sehr gut mit dem Schlafen. Man will es nicht so laut sagen, denn es kann sich alles noch ändern, aber bis jetzt ist alles sehr entspannt."

Bis zum Ende des Jahres wird Nico mehr Zeit für seine Familie haben, denn Mitte November beendete er seine Tournee. Nach dem finalen Konzert in Berlin widmete der Popstar seinen Fans emotionale Worte auf Instagram. "Ich sitze hier auf meinem Sofa und schreibe diesen Text mit einer unglaublichen Dankbarkeit", erklärte der Familienvater und ergänzte: "Als allererstes möchte ich euch allen dafür danken, dass ihr zu den Shows gekommen seid und diese wunderschöne Energie mitgebracht habt."

ActionPress / AEDT Nico Santos, Sänger

Getty Images Nico Santos bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

