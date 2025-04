Neupapa Nico Santos gönnt sich nach der Tour Familienzeit

Nico Santos (32), bekannt durch Hits wie "Better", hat nach einer erfolgreichen Tournee im letzten Jahr entschieden, sich mehr seiner jungen Familie zu widmen. Der Sänger und seine Frau Anna, die 2022 geheiratet haben, wurden im Sommer zum ersten Mal Eltern. "Es war ein sehr spannendes Jahr", sagte Nico gegenüber der Bild und betonte, wie wichtig ihm die Balance zwischen Musik und Familie sei. Sein Rückzugsort: die Insel Mallorca, die für ihn nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Heimat ist.

Die Insel spielt eine zentrale Rolle im Leben von Nico, der dort aufgewachsen ist und die spanischen Wurzeln seiner Mutter sehr schätzt. Für den Sänger ist es außerdem eine Wohltat, dass sich sein beruflicher Erfolg und das Privatleben bestens miteinander vereinbaren lassen: "Es klappt alles ziemlich gut." Wenngleich er kurzzeitig eine schöpferische Pause eingelegt hat, gibt es bereits Pläne für 2025: Neue Musik ist in Arbeit – eine weitere, noch größere Tournee steht auf dem Plan. Für Anfang Mai kündigte der Musiker bereits einen Song mit Shirin David (30) auf Instagram an.

Die Liebe zu Mallorca und die Bedeutung von Familie prägen nicht nur Nicos Leben, sondern auch seine Musik, die stets von diesen Erfahrungen inspiriert ist. Es überrascht kaum, dass Musik in seiner Familie eine so große Rolle spielt: Schließlich ist Nico der Sohn von Egon Wellenbrink, der durch die berühmte "Melitta"-Werbefigur bekannt wurde und dem Sänger sein Talent mit in die Wiege legte.

Shirin David, Rapperin

Nico Santos, Sänger

