Endlich offiziell: Nico Santos bestätigt Geburt seines Babys

Vor wenigen Monaten soll Nico Santos (31) zum ersten Mal Vater geworden sein. Im April kamen die Gerüchte auf, dass das Baby des Sängers und seiner Frau Aileen Anna das Licht der Welt erblickt hat. Bisher hatte der "Rooftop"-Interpret sich nie dazu geäußert – bis jetzt. In einem Gespräch mit RTL Nord bejaht der Musiker nun erstmals die Geburt seines Sprösslings! Bis jetzt läuft es zu Hause ziemlich gut, selbst die Nächte sollen sie gut überstehen. "Seitdem ich eine Familie gegründet habe, läuft es eigentlich sehr gut mit dem Schlafen. Man will es nicht so laut sagen, weil es kann sich alles noch ändern, aber bis jetzt ist alles sehr entspannt", verrät er.

Bereits im Oktober hatte ein Insider die Schwangerschaft von Nicos Partnerin ausgeplaudert, was ihn dazu gezwungen hatte, die Neuigkeiten auch selbst zu teilen. In einem Post auf Instagram bestätigte er die Baby-News. Allerdings hat die Ankunft des Sprösslings auch seine ursprünglichen Pläne durcheinandergebracht: Eigentlich wollte er im Frühjahr 2024 auf Tour gehen. Um die ersten Wochen mit seinem Kind nicht zu verpassen, hat er die Tournee allerdings auf den Herbst desselben Jahres verschoben.

Alle anderen Infos über sein Kind wie Name oder Geschlecht behält der Musiker noch für sich. Auch generell zieht er stets eine klare Linie zwischen seiner Arbeit im Rampenlicht und seinem Privatleben. Deshalb ist auch nicht viel über seine Ehefrau bekannt – nur ihren Namen und wie sie sich verliebt haben, hat er schon einmal verraten. Als er für seine Karriere nach Köln gezogen ist, kam er bei ihr unter und sie verbrachten viel Zeit miteinander. Doch erst der Covid-Lockdown brachte die beiden endlich zusammen. "Aileen kam zu mir und wir sind seitdem nicht mehr getrennt", plauderte er bei "Sing meinen Song" aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Santos, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Santos, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Nico wird irgendwann noch mehr Details über sein Familienleben preisgeben? Nein, er schätzt seine Privatsphäre zu sehr. Vielleicht, wenn das Kind etwas älter ist... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de