Wo ist denn nur ihr Bauch geblieben? Kurz nach Weihnachten verkündeten die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten Samira und Yasin, dass ihr Sohn Malik endlich das Licht der Welt erblickt habe. Doch die Geburt verlief für die junge Mutter nicht ganz ohne Komplikationen. Weil die 23-Jährige zu viel Blut verloren hatte, musste sie notoperiert werden. Am vergangenen Montag, nur wenige Tage nach der Geburt, gab Samira ihren Fans nun ein Update zu ihrem After-Baby-Body!

Ob sich ihre Figur stark verändert habe, wollte ein Follower von der Neu-Mama in ihrem Livestream auf Instagram wissen. "Ich kann euch das ja mal zeigen. So sehe ich aus! Es ist alles noch ein bisschen schwabbelig, aber es ist auf jeden Fall gut zurückgegangen", erklärte sie in der Aufnahme und stand dafür sogar extra auf, um ihre kaum mehr runde Körpermitte stolz vor der Kamera zu präsentieren. Auch Yasin, dem in dem Video deutlich anzumerken ist, dass er sein Glück noch immer kaum fassen kann, bestätigte seine Frau: "Auch die Hebamme meinte, es geht alles gut zurück!"

Unter dem Social-Media-Beitrag der beiden Turteltauben lassen sich neben zahlreichen Glückwünschen zur Geburt ihres Sohnes auch einige verwunderte Kommentare finden: "Herzlichen Glückwunsch noch mal. Samira, du siehst toll aus, aber wo ist dein Bauch?", fragt sich beispielsweise eine Userin unter dem Post, die es offenbar gar nicht fassen kann, dass ihre Entbindung erst wenige Tage zurückliegt.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de