Vanessa Morgan (28) kann die Geburt ihres kleinen Sohnes kaum erwarten! Die schöne Schauspielerin erlebte zuletzt ein turbulentes Jahr: Im Juli machte die Riverdale-Darstellerin bekannt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet – und enthüllte nur wenige Tage später die Trennung vom Vater ihres noch ungeborenen Kindes, Michael Kopech. Dass sie nun eine Single-Mum wird, nimmt der US-Amerikanerin aber nicht die gute Laune: Sie freut sich auf ihr Baby!

Das versicherte nun ihre Make-up-Artistin Denean Dale, die kurz zuvor noch mit der Schwangeren gearbeitet hatte, gegenüber Us Weekly: "Sie fühlte sich so gut. Sie ist so schön und strahlt! Der Schwangerschafts-Glow war auf jeden Fall da! Sie ist sehr aufgeregt." Die Beauty-Künstlerin erklärte weiter: "Ich bin mir sicher, dass sie eine wunderbare Mama wird!"

Schon im Januar soll der kleine Junge das Licht der Welt erblicken. Dass sie kurz vor der Entbindung ist, sieht man Vanessa inzwischen auch deutlich an: Erst kürzlich zeigte sich die 28-Jährige wieder mit ihrem Babybauch – und der ist wirklich richtig rund!

