Ganz schön sportlich! Sylvie Meis (42) achtet auf ihre Figur und legt viel Wert auf gutes Aussehen. Erst kürzlich gab die Beauty zu, dass sie für ihr perfektes Äußeres allerdings nicht auf etwas Hilfe verzichten würde. Beim Beauty-Doc lässt sie sich gelegentlich ihre Falten im Gesicht wegspritzen. Trotzdem bewies sie ihren Fans jetzt, dass sie für ihre Optik und ihren trainierten Körper zudem hart arbeitet. Im Netz präsentierte Sylvie ihren traumhaften Body!

Das Model scheint während der Festtage reichlich Energie gesammelt zu haben. Auf Instagram teilte Sylvie ein sexy Bild von sich im knappen Sportdress – in schwarzer Leggings und schwarzem Sport-BH gekleidet posiert sie vor einem Spiegel. Besonders auffällig ist dabei der durchtrainierte Bauch der Moderatorin. "Ich bin so motiviert, dieses Jahr richtig zu beenden. Es sind noch ein paar Tage im Jahr 2020, lass es uns durchziehen", spornt sie ihre Community an. Um ihren Worten noch mehr Gewicht zu verleihen, setzt sie neben den Text die Hashtags #workoutmotivation und #letsgo (zu deutsch: "Los gehts").

Die Follower sind von der Powerfrau und ihrer Topfigur begeistert. So kommentiert eine Nutzerin ihren Post: "Sylvie, dein Body sieht klasse aus". Eine andere beneidet die 42-Jährige um ihr sportliches Engagement: "Ich wünschte, ich könnte mich so motivieren."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2020

ActionPress Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis beim Sport

