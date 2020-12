Taub ist nicht gleich stumm! Als Christine Eggert 2014 Social Media für sich entdeckte, hatte sie ursprünglich vegane Ernährung, Beauty sowie Fashion thematisieren und so Menschen inspirieren wollen. Erst knapp vier Jahre später teilte sie ihren Followern mit, dass sie taub ist. Heute begeistert die 30-Jährige auf ihrem Account "_chocosecret_" auch mit den Themen Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und ihrem Familienalltag über 35.000 Menschen. Im Promiflash-Interview verriet Christine nun, wie das Leben in Stille für sie ist.

Gegenüber Promiflash erzählte die Influencerin: "Ich liebe es, in der Stille zu leben, es ist für mich kein Nachteil. Es hat sogar einige Vorteile, zum Beispiel werde ich nicht durch Gewitter oder Baulärm geweckt." Gemeinsam mit ihrem gehörlosen Mann hat die Würzburgerin einen Sohn und eine Tochter – beide sind in zweiter Generation taub. Zu Hause sowie auf Instagram kommuniziert sie daher in ihrer Muttersprache, der Gebärdensprache. "Viele haben Interesse an der Gebärdensprache, sie wollen diese üben und ebenfalls benutzen. Das freut mich natürlich sehr!", erklärte Christine. In ihrem Alltag nutzt die Familie zudem spezielle Blitzlichtanlagen, sodass sie zum Beispiel darauf aufmerksam wird, wenn ihr Baby schreit.

Trotz eines harmonischen Familienalltags hat die zweifache Mama mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Vor allem sei der Mangel an Dolmetschern in Deutschland problematisch, sodass eine Bahnfahrt oder ein Arztbesuch zur Schwierigkeit wird. Im Gegensatz dazu sei es für Christine als Bloggerin jedoch kein Nachteil, dass sie gehörlos ist: "Es ist nicht wichtig, ob Influencer hören oder nicht, es kommt auf die Kreativität, die Leidenschaft und die Authentizität an!"

Instagram / _chocosecret_ Christine Eggert, Bloggerin

Instagram / _chocosecret_ Christine Eggert mit ihren beiden Kindern

Instagram / _chocosecret_ Christine Eggert, Fashion-Bloggerin

