Gute Nachrichten für alle Fans von Germany's next Topmodel – bald geht es endlich wieder los. In diesem Jahr läuft die Castingshow aufgrund der aktuellen Lage wohl etwas anders ab: Wegen der Reisebestimmungen finden die Dreharbeiten in diesem Jahr hauptsächlich in Berlin statt. Heidi Klum (47) selbst hatte bereits zahlreiche Fotos vom Set geteilt. Und jetzt ist auch bekannt, wann GNTM 2021 im TV startet.

Auf der ProSieben-Website erfahren die Fernsehzuschauer: "Ab Donnerstag, 4. Februar, macht sich Weltstar Heidi Klum auf die Suche nach Germany’s Next Topmodel 2021." Damit behält das Format seinen altbewährten Sendeplatz. Die einzelnen Folgen laufen immer donnerstags um 20.15 Uhr. Die Fans freut das riesig. Unter einem Instagram-Post häufen sich Herzaugen-Emojis und begeisterte Kommentare. Die Ex-Kandidatin Rebecca Mir (29) schrieb beispielsweise: "Yeah!"

In diesem Jahr holt sich Heidi für die Entscheidungen wieder fachkundige Unterstützung ins Boot. Es werden für jede Episode neue Juroren zu Gast sein. Unter anderem sind die Star-Fotografen John Rankin (54) und Ellen von Unwerth sowie Modedesigner Manfred Thierry Mugler als Experten mit dabei.

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Berlin

Getty Images John Rankin Waddell und Heidi Klum in New York City

