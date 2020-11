Heidi Klum (47) lässt in der kommenden Germany's next Topmodel-Staffel tief blicken! Seit Kurzem sucht die Modelmama wieder nach neuen Laufstegschönheiten – diesmal mit einer Neuerung. Denn aufgrund der aktuellen Gesundheitslage finden die Dreharbeiten zur 16. Staffel erstmals nicht in Kalifornien, sondern in Deutschland statt. Im Netz gibt die 47-Jährige schon jetzt einen Vorgeschmack auf ihre GNTM-Looks. Und eines steht fest: Heidi wird sich so sexy wie nie präsentieren!

Erst vor einigen Tagen zeigte die Modeljurorin ihren Fans auf Instagram ein Outfit, das sie bei den Dreharbeiten trug. Schon im Minirock und einer durchlöcherten Bluse war sie ein absoluter Hingucker. Aber die Frau von Tom Kaulitz (31) kann noch heißer! Jetzt hüllte sie ihren Körper in eine extravagante Kreation des Designers Thierry Mugler mit tiefem Beinschlitz und XXL-Dekolleté.

Mit aktuell 100.000 Likes kommt dieses Foto schon jetzt besser an als ihre letzten Pics. Im TV bewundern können die Fans Hot-Heidi dann im kommenden Frühjahr. Der genaue Sendestart für die neue GNTM-Staffel wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Gefällt euch der Look auch so sehr?

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei GNTM-Dreharbeiten, November 2020

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel"-Jurorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de