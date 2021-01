2020 war ohne Frage das Jahr von Sarah Lombardi (28)! Sowohl beruflich als auch privat lief es richtig rund für die Sängerin: Sie brachte zwei Songs raus, ging als Gewinnerin aus der beliebten Musikshow The Masked Singer hervor, saß in der Jury von Pretty in Plüsch – und das wohl absolute Highlight der vergangenen Monate: Ihr Partner Julian Büscher (27) hielt um ihre Hand an. Kein Wunder also, dass die Musikerin überglücklich auf das vergangene Jahr zurückblickt.

In ihrer Instagram-Story teilte Sarah kurz vor dem Jahreswechsel einen emotionalen Rückblick mit ihren persönlichen Highlights 2020. Zu den Aufnahmen, auf denen unter anderem ihr Sohnemann Alessio (5) und ihr Verlobter Julian zu sehen sind, schrieb sie: "Ich verabschiede mich von diesem Jahr – und auch wenn es ein etwas anderes Jahr war, bin ich sehr dankbar dafür, was es für mich gebracht hat." Sie sei dankbar darüber, gesund zu sein, den süßesten Sohn, den liebevollsten Mann und die tollste Community zu haben.

"Ich freue mich auf das nächste Jahr – auf alles, was kommt", hielt Sarah außerdem fest. Ob sie hier womöglich auch von einer bevorstehenden Hochzeit spricht? Immerhin schweben die 28-Jährige und der Fußballer auf Wolke sieben und scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Was die Hochzeitsvorbereitung angeht, hüllt sich die Rheinländerin allerdings bislang in Schweigen.

ProSieben/Willi Weber Sarah Lombardi als Skelett bei "The Masked Singer" 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher auf den Malediven

