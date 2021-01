Jetzt lässt er alle an seinem Liebesglück teilhaben! Vor über einem Jahr hatte Justin Hartley (43) die Fans mit dieser Neuigkeit überrascht: Er reichte die Scheidung von seiner Frau Chrishell Stause (39) ein. Wenige Monate später wurde er dann auch schon mit einer neuen Dame an seiner Seite gesichtet – und zwar mit Schauspielkollegin Sofia Pernas (31). Offiziell bestätigt hat er diese Liaison nie... bis jetzt!

Anstatt wie zahlreiche andere Promis bei Instagram einen Jahresrückblick oder gute Vorsätze zu teilen, startet Justin lieber mit einem Paar-Outing ins neue Jahr. Auf seinem Profi postet er kurz vor dem Jahreswechsel das erste gemeinsame Selfie mit seiner Sofia. Beide strahlen happy in die Kamera und der This Is Us-Star schreibt dazu. "Die letzten Minuten des Jahres 2020 hier in LA.! Frohes neues Jahr!" Auch Sofia lässt es sich nicht nehmen, ein süßes Pärchenfoto auf ihrem Account zu veröffentlichen und ihrer Community einen guten Start ins Jahr 2021 zu wünschen.

Während Justin und Sofia auf Wolke sieben schweben, ist eine andere Dame nicht wirklich von diesem Liebesglück angetan – seine Ex Chrishell. "Ich glaube, jedem würde das Herz brechen, wenn er sehen müsste, wie schnell man ausgetauscht wird. Das ist natürlich schmerzhaft", gab die 39-Jährige im Oktober im Interview mit People preis.

Instagram / sofiapernas Sofia Pernas und Justin Hartley

Getty Images Justin Hartley im Februar 2020 in Atlanta

Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley im Juni 2019

