Er verliert offenbar wirklich keine Zeit! Anfang des Jahres bestätigte Justin Hartley (44): Ja, er ist wieder vergeben und zwar an Sofia Pernas (31). Am Wochenende gaben die Schauspieler dann ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt und schlenderten zusammen über den roten Teppich der MTV Movie & TV Awards. An ihren Händen funkelten dabei sehr verdächtige Ringe – und tatsächlich: Justin und Sofia sollen still und heimlich geheiratet haben!

Dass der This Is Us-Darsteller und seine Partnerin den nächsten Schritt gewagt haben, verrät nun ein Insider gegenüber People. Bereits im Mai kamen Gerüchte auf, dass sich das Paar das Jawort gegeben haben soll. Der Grund: besagte Ringe, mit denen sie bereits am Strand von Malibu gesichtet wurden. Genaue Details zur angeblichen Hochzeit behält die Quelle für sich – und auch Justin und Sofia hüllen sich aktuell in Schweigen.

Freie Bahn hätte der 44-Jährige auf jeden Fall. Denn seit wenigen Monaten ist die Scheidung von seiner Ex-Frau Chrishell Stause (39) durch. Insgesamt zwei Jahre waren Justin und der "Selling Sunset"-Star verheiratet gewesen – bis er 2019 die Scheidung eingereicht hatte.

