Hat Justin Hartley (43) etwa schon eine Neue? Im November vergangenen Jahres hatte der This Is Us-Star seine Fans mit einem privaten Update überrascht: Zwei Jahre nach der Hochzeit hatte er sich von seiner Partnerin Chrishell Stause (38) getrennt. Auch die Scheidung hatte der Schauspieler zu dem Zeitpunkt schon eingereicht und als Grund "unüberwindbare Differenzen" angegeben. Während das Ende ihrer Ehe noch nicht rechtskräftig ist, hat sich Justin allerdings schon umorientiert: Er turtelt mit einer neuen Frau!

Auf Paparazzi-Aufnahmen ist Justin am vergangenen Donnerstag vor einer orthopädischen Einrichtung in Los Angeles zu sehen. Nach Angaben von TMZ wurde er von einer Frau zu seiner Behandlung gefahren – und nach ein paar Stunden auch wieder abgeholt. Auf einem Bild wurde auch ein intimer Moment der beiden eingefangen: Justin und die brünette Beauty geben sich einen innigen Kuss.

Doch wer ist sie? Das hat ein Insider gegenüber Us Weekly ausgeplaudert: Es handelt sich um Sofia Pernas. Die beiden kennen sich vom Set der Seifenoper "The Young and the Restless". Tatsächlich hatte Justins Ex ebenfalls eine Rolle in dem TV-Format – allerdings 2016, ein Jahr nach Sofias Arbeit am Set.

Vivien Killilea / Freier Fotograf / Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley in Beverly Hills 2017

Getty Images Schauspieler Justin Hartley

Getty Images Schauspielerin Sofia Pernas



