Chrishell Stause (40) und Jason Oppenheim schweben auf Wolke sieben! Kürzlich wurde bekannt, dass die "Selling Sunset"-Darstellerin ihren Serien-Boss Jason datet. Nach der schmerzhaften Trennung von This Is Us-Star Justin Hartley (44) konnte offenbar nun endlich wieder ein Mann ihr Herz erobern. Das Liebespaar verbrachte jetzt sogar einen gemeinsamen Urlaub miteinander. Fotos zeigen nun: Chrishell und Jason konnten wohl gar nicht die Finger voneinander lassen!

Auf Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, turtelt das frisch verliebte Paar am Flughafen von Los Angeles miteinander. Offenbar hat die lange Flugreise von Europa in die USA vor allem Jason zu schaffen gemacht. Niedlich nickte der Chef einer Immobilienfirma an der Schulter seiner Liebsten ein. Auf der Reise hatte unter anderem Jasons Zwillingsbruder Brett das Paar begleitet. Sie hatten unter anderem in Italien, Griechenland und England Station gemacht.

Den Stopp auf Capri, Italien, nutzte Chrishell dafür, um ihre Liebe zu Jason öffentlich zu machen. Sie postete auf Instagram mehrere Fotos, unter denen sich ein Pic befand, wie sie und ihr Partner sich auf einem Boot aneinander kuscheln. Das Foto kommentierte die Beauty mit "Der J.Lo-Effekt" und spielte darauf an, dass Jennifer Lopez (52) zuvor im Netz eine Reihe von Schnappschüssen von sich und ihrem Freund Ben Affleck (48) geteilt hatte, womit sie die Beziehung zu dem Schauspieler bestätigte.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause im August 2021

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und ihr Freund Jason Oppenheim im Sommer 2021 auf Capri

Foto: Ana Carballosa Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juli 2021

