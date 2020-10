Hinter Chrishell Stause (39) liegen ein paar harte Monate! Die "Selling Sunset"-Berühmtheit gab Ende vergangenen Jahres bekannt, dass sie und ihr Noch-Ehemann Justin Hartley (43) getrennt seien. Angeblich via Textnachricht habe der This Is Us-Darsteller der Beauty damals den Laufpass gegeben. Mittlerweile ist er wieder in einer glücklichen Beziehung – und das schmerzt seine Ex: Chrishell fühlt sich zu schnell ersetzt!

Im Interview mit People spricht die 39-Jährige offen über die Trennung. Vor allem, dass ihr Noch-Ehemann bereits eine neue Partnerin an seiner Seite hat, tut der Reality-Darstellerin weh. "Ich glaube, jedem würde das Herz brechen, wenn er sehen müsste, wie schnell man ausgetauscht wird. Das ist natürlich schmerzlich", gibt sich Chrishell einigermaßen gefasst im Gespräch.

Den Glauben an die große Liebe hat die Brünette aber nicht verloren – im Gegenteil. "Es ist fast ein Jahr her, also freue ich mich darauf, wieder auf die Piste zu gehen", erzählt Chrishell weiter. Sie sei einfach eine Romantikerin und glaube auch, dass sie sich neu verlieben könne – derzeit gehe es ihr wieder richtig gut und sie fühle sich bereit.

Getty Images Chrishell Stause, Reality-TV-Star

Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley

Getty Images Chrishell Stause im Dezember 2018

