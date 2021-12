Justin Hartley (44) schwebt offenbar immer noch auf Wolke sieben! Im Mai wurde bekannt, dass der This Is Us-Darsteller nach einem Jahr Beziehung die Schauspielerin Sofia Pernas (32) geheiratet hat. Die zwei Turteltauben gaben sich still und heimlich im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Doch seit ihrer Hochzeit gewährt das Paar nur selten Einblicke in sein Eheglück. Umso mehr dürfen sich die Fans nun freuen: Justin schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von seiner Frau!

Im Gespräch mit Entertainment Tonight ließ der 44-Jährige durchblicken, wie verliebt er in Sofia ist. "Sie ist wunderbar. Sie ist die süßeste, klügste und schönste Frau, die ich je getroffen habe", erzählte er freudestrahlend. Auch die Ehe der zwei Turteltauben scheint bislang gut zu verlaufen. "Wir sind wahnsinnig glücklich", stellte Justin klar.

In wenigen Tagen verbringen der "Smallville"-Darsteller und seine Liebste auch bereits zum zweiten Mal die Weihnachtsfeiertage zusammen. Was haben die beiden dafür geplant? "Ich werde ein sehr entspanntes Weihnachten haben. Ich werde zu Hause bei meiner Frau und meiner Tochter sein und einfach nur entspannen", berichtete Justin.

Getty Images Sofia Pernas und Justin Hartley im Oktober 2021 in Kalifornien

Instagram / sofiapernas Schauspielerin Sofia Pernas und "This Is Us"-Star Justin Hartley

Getty Images Sofia Pernas und Justin Hartley im November 2021 in Kalifornien

