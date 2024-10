Justin Hartley und Sofia Pernas heirateten in Badekleidung

Anfang der Woche war Justin Hartley (47) zu Gast in "The Tonight Show", moderiert von Jimmy Fallon (50), wo der Schauspieler über seine ungewöhnliche Trauung mit Sofia Pernas (35) plauderte. Die Eheschließung fand während der Pandemie im Jahr 2021 statt und hatte offenbar wenig mit einer klassischen Hochzeit gemein: "Ein Standesbeamter kam mit Maske zu uns nachhause. Für die Trauung sind wir nur kurz aus dem Pool gestiegen und trugen noch unsere Badekleidung." Direkt nach der Zeremonie seien sie wieder ins Wasser gesprungen, um sich mit Margaritas zuzuprosten. "Es war verrückt. Es war einfach unglaublich", fügte Justin begeistert hinzu. Erst einige Zeit später hätten sie schließlich doch eine kleine Feier mit der Familie veranstaltetet, um das Ereignis entsprechend zu würdigen. Der 47-Jährige konnte sich damit offenbar einen Traum erfüllen: "Ich wollte sie unbedingt einmal in einem Hochzeitskleid sehen".

In der beliebten Late-Night-Show hatte Justin auch viel Spaß beim Spiel "Hey Robot" mit Jimmy. Dies nutzte er als Gelegenheit, um die neue Staffel seiner Serie "Tracker" zu promoten, die sonntagabends auf CBS ausgestrahlt wird. In der zweiten Staffel der US-amerikanischen Dramaserie ist Sofia erneut an der Seite ihres Ehemanns zu sehen, sowohl als seine Liebhaberin als auch als Gegenspielerin. Auch wenn bisher nicht alle neuen Folgen ausgestrahlt wurden, sind Serienfans schon jetzt begeistert, das dynamische Duo wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen.

Abseits ihrer beruflichen Verpflichtungen genießen die beiden Schauspieler ihre gemeinsame Zeit und teilen oft persönliche Einblicke in ihr Hollywood-Leben über die sozialen Medien. Dort schwärmte Justin schon häufig von Sofia und bezeichnete sie als seine Seelenverwandte. Ihre Fans schätzen diese Offenheit und die Art, wie sie ihr Glück mit der Welt teilen. So sind sich viele ihrer Follower einig: Der beliebte TV-Star, der zuvor bereits mit Chrishell Stause (43) verheiratet war, hat in der 35-jährigen Marokkanerin nun endlich seine große Liebe gefunden.

Matt Winkelmeyer / Getty Images Schauspieler Justin Hartley

Getty Images Sofia Pernas und Justin Hartley im Oktober 2021 in Kalifornien

