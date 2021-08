So verliebt sind Justin Hartley (44) und Sofia Pernas (32)! Im Mai 2021 überraschten der This Is Us-Star und die "Indigenous"-Darstellerin ihre Fans mit einer besonders süßen Neuigkeit: Sie haben sich nach rund einem Jahr Beziehung ganz still und heimlich das Jawort gegeben. Wie glücklich die beiden als Paar sind, wollen sie inzwischen aber offenbar die ganze Welt wissen lassen: Zu Sofias 32. Geburtstag machte Justin ihr nämlich eine zuckersüße Liebeserklärung im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der US-amerikanische Schauspieler jüngst einige Schnappschüsse von sich und seiner Liebsten – und in der Bildbeschreibung verschaffte er seinen Gefühlen Ausdruck. "Diese wunderbare Frau bringt mich jeden Tag zum Lachen", schwärmte der 44-Jährige in den höchsten Tönen und hob hervor: "Ich liebe dich sehr!"

Auf den Fotos genießt das Paar unter anderem eine edle Delikatesse – nämlich Austern. "Auf, dass wir noch an allen Orten der Welt gemeinsam Austern essen", betonte Justin. Sofia antwortete daraufhin in der Kommentarspalte: "Ich kann es kaum abwarten. Ich liebe dich!"

Instagram / justinhartley Sofia Pernas im Juli 2021

Instagram / sofiapernas Sofia Pernas und Justin Hartley

Instagram / justinhartley Sofia Pernas, Schauspielerin

