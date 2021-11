Zwischen Chrishell Stause (40) und ihrem Ex Justin Hartley (44) scheint es keinerlei böses Blut zu geben. Der Selling Sunset-Star und der This Is Us-Darsteller traten 2017 vor den Traualtar, doch im November 2019 reichte der Schauspieler die Scheidung ein. Im Mai 2021 heiratete Justin dann seine neue Freundin Sofia Pernas (32). Mit dem neuen Liebesglück ihres Ex-Partners scheint Chrishell aber kein Problem zu haben.

In der vierten Staffel von "Selling Sunset" sprach die TV-Bekanntheit mit ihren Kolleginnen über die Hochzeit ihres Verflossenen: "Mein Ex-Mann Justin hat jemand Neues geheiratet, den ich sehr gut von früher kenne und einige Dinge ergaben dann auf einmal Sinn, als ich das erfahren habe", erzählte die 40-Jährige. Sie gönne den beiden ihr Glück aber und erklärte: "Ich finde, eigentlich hat es sich gut angefühlt, das zu erfahren. So konnte ich damit abschließen." Aktuell sei sie glücklich mit ihrem Leben und ihrer Karriere und fühle sich sogar besser denn je – wütend auf ihren Ex sei sie also keineswegs.

In Sachen Liebe scheint es für Chrishell auch gut zu laufen: Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Maklerin mit ihrem Chef Jason Oppenheim (44) liiert ist. Der Geschäftsmann gab kürzlich gegenüber Fox bekannt, dass ihre romantische Beziehung in der fünften Staffel von "Selling Sunset" definitiv thematisiert werden wird.

Getty Images Sofia Pernas und ihr Mann Justin Hartley

Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley, 2019

Getty Images TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Freund Jason Oppenheim

