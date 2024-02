"Kein Drama": Justin Hartley liebt sein harmonisches Leben!

Er scheint vollkommen zufrieden zu sein! Der US-amerikanische Schauspieler Justin Hartley (47) freut sich momentan auf die bevorstehende Premiere seiner neuen Dramaserie "Tracker", in der er die Hauptrolle spielt. Fernab der Kamera scheint es für den "Smallville"-Darsteller aber alles andere als dramatisch abzulaufen, denn er führt anders als seine Rolle ein eher ruhiges Dasein: Justin ist überglücklich über sein stressfreies Privatleben!

Gegenüber People verrät er: "Es hat lange gedauert, bis ich hier gelandet bin. Ich bin einfach von den tollsten Leuten umgeben und habe meinen inneren Frieden gefunden." Vor allem freue er sich darüber, wie gut es seiner Tochter Isabella Justice Hartley (19) gehe. "Alle scheinen gesund und glücklich zu sein. Es gibt kein Drama und keinen Stress", merkt er an und betont, dass ihm Dramen nur auf der Leinwand gefielen und nicht fernab der Kamera.

Vor rund zwei Jahren sorgte beispielsweise seine Ex-Frau Chrishell Stause (42) für schlechte Stimmung, als sie in ihrem Buch "Under Construction" über die Ehe zu Justin auspackte. "Während ich Selling Sunset drehte, reichte er die Scheidung ein und informierte mich per Textnachricht!", wetterte die Schauspielerin und sorgte mächtig für Schlagzeilen.

