Mollie King (33) ist überglücklich! Anfang 2018 kamen die Sängerin und der Cricket-Spieler Stuart Broad zusammen. Fünf Monate später trennten sich ihre Wege allerdings schon wieder. Doch das Liebes-Aus war nicht von langer Dauer: Im März 2019 fanden die beiden wieder zueinander und wurden wieder ein Paar. Nun sollen sich ihre Wege offenbar nie wieder trennen: Stuart hat um Mollies Hand angehalten!

Auf Instagram teilte Mollie nun ein Bild, auf dem sie Stuart küsst und mit ihrer Hand seinen Kopf streicht – sodass ihr silbern funkelnder Verlobungsring besonders zur Geltung kommt. "Tausendmal ja! Ich kann es immer noch nicht glauben, der magischste Start ins neue Jahr", kommentierte die 33-Jährige den Schnappschuss. Sie könne es kaum erwarten, all ihre Jahre mit Stuart zu verbringen. Der Sportler veröffentlichte das Bild ebenfalls und schrieb: "Der beste Weg, 2021 zu starten."

Neben der Glückwünsche zahlreicher Fans kann sich das Paar mit der Bekanntgabe der Verlobungs-News auch über die Gratulationen einiger Promis freuen. Unter anderem hinterließen die britische TV-Bekanntheit Candice Brown und die Podcasterin Lindsey Holland süße Nachrichten in der Kommentarspalte des Beitrags. Die ehemalige Strictly Come Dancing-Finalistin Amy Dowden schrieb beispielsweise: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide."

Getty Images Mollie King, Sängerin

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad

Getty Images Mollie King, Radiomoderatorin

