Bestätigt Elena Miras (28) damit die Schlagzeilen über eine neue Beziehung? Nach der Trennung von ihrem Kindsvater Mike Heiter (28) heizte die Love Island-Siegerin von 2017 die Gerüchteküche mächtig an: Immer wieder zeigte sich die Schweizerin sehr innig mit einem fremden Mann – behauptete zuletzt aber, sie seien nur Freunde. Doch küsst man so einen Kumpel? Eine Freundin enthüllte nun nämlich ein Foto, auf dem Elena beim Knutschen zu sehen ist!

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige am Samstag ein Video, das ihre Freundin auf ihrem Account gepostet hatte. In dem Clip werden mehrere Polaroid-Bilder einer Silvester-Party gefilmt – und dabei fällt aufmerksamen Fans besonders ein Schnappschuss ins Auge: Darauf ist ganz offensichtlich Elena zu sehen, wie sie voller Inbrunst einen Mann im schwarzen Shirt küsst!

Dass es sich bei der knutschenden Frau auf dem Bild um Elena handelt, ist an ihrem funkelnden Outfit zu erkennen – das präsentierte sie ihren Fans nämlich am 1. Januar. Viele Follower waren sich sicher: Damit bestätigt die Mama der kleinen Aylen ihre frische Romanze. "Ich wünsche dir und deiner Tochter und deinem Freund ein gutes neues Jahr 2021", gratulierte ein User bereits.

Anzeige

Instagram / elena_miras Kussfoto von Elena Miras, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras an Silvester 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de