Ist Elena Miras (28) wieder weg vom Singlemarkt? Erst Anfang September schockte die Beauty ihre Fans mit diesen News: Sie und Mike Heiter (28) gehen nach drei Jahren Beziehung getrennte Wege. Während ihr Ex seit wenigen Wochen wieder frisch verliebt und mit Laura Morante (30) zusammen ist, hat die Ex-Love Island-Kandidatin keinen neuen Mann an ihrer Seite. Das könnte sich jetzt aber geändert haben. Elena kommt sich mit einem Mann im Netz ziemlich nahe.

In ihrer Instagram-Story überraschte die Mutter von Aylen jetzt mit diesen intimen Aufnahmen: Sie filmte sich dabei, wie sie einem tätowierten Bartträger liebevoll den Kopf streichelt. Der Mann hat es sich bei dieser Kuscheleinheit auf Elenas Schoss bequem gemacht. Ganz so unbekannt ist der Herr allerdings für ihre aufmerksamen Fans nicht. Kurz nach der Trennung mit Mike zeigte sich die 28-Jährige schon mit ihm im gemeinsamen Urlaub.

Ob die beiden nur Freunde sind, ließ sie damals noch ungeklärt. Diese Bilder scheinen aber eine andere Sprache zu sprechen. Zumindest wünscht sich die Das Sommerhaus der Stars-Siegerin von 2019 nach dem Liebes-Aus eine neue Beziehung. "Es ist ja wohl das Schönste, verliebt zu sein!", betonte sie erst kürzlich.

Instagram / elena_miras Elena Miras an Silvester 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras mit einem Freund

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

