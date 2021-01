Brian Austin Green (47) beschert seinen Fans einen heißen Start ins Jahr 2021! Der Schauspieler war 16 jahrelang mit Megan Fox (34) liiert – bis die beiden im Mai ihre Trennung verkündet hatten. Brian setzte die Trennung damals ordentlich zu. Jetzt scheint er die Vergangenheit aber endgültig hinter sich gelassen zu haben: Er verbringt aktuell einen Liebesurlaub – und präsentiert sich seinen Followern oberkörperfrei.

Auf Instagram postete der 47-Jährige ein Foto, auf dem er sich entspannt im Pool zurücklehnt. Dazu schrieb er: "Frohes neues Jahr! Lasst uns alle wieder zueinanderfinden – und zurück zur Liebe." Dabei strahlt Brian glücklich in die Kamera. Ob die gute Laune wohl an seiner Begleitung liegt? Immerhin verbringt der Schauspieler romantische Tage mit seiner neuen Flamme, der Tänzerin Sharna Burgess auf Hawaii. Die Turteltauben wurden vor wenigen Tagen gemeinsam am Flughafen gesichtet und teilen seitdem auf Instagram immer wieder Schnappschüsse ihres Urlaubs.

Eine anonyme Quelle erkläret vor wenigen Tagen gegenüber Hollywood Life: "[Brian] bemüht sich, mit seinem Leben weiterzumachen [...]." Er sei endlich wieder bereit für eine neue Frau. "Brian versucht gerade zu daten und ist offen für eine neue Beziehung", offenbarte der Insider.

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes, 2013

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

