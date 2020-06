Sie fehlt ihm sehr! Vor wenigen Wochen gaben Brian Austin Green (46) und Megan Fox (34) bekannt, dass sie nach zehn gemeinsamen Ehejahren nun getrennte Wege gehen. Trotz des Liebes-Aus' sollen sie sich weiterhin gut verstehen, nicht zuletzt wegen ihrer drei Kinder, die sie auch in Zukunft zusammen erziehen wollen. Dennoch offenbarte der Beverly Hills, 90210-Star jetzt, dass es ihm nicht allzu gut geht: Sein Herz sei wirklich gebrochen!

In seinem ... with Brian Austin Green-Podcast gestand der 46-Jährige, dass er vor einer Sache besonders Angst habe: "Da ist der Aspekt des Unbekannten. Da ist dieses Loch in meinem Bauch. [...] Sie ist seit 15 Jahren meine beste Freundin und das will ich nicht verlieren." Megan soll diejenige gewesen sein, die unbedingt eine Pause einlegen wollte. Sie habe für ihre Arbeit einige Wochen ohne ihren Mann verbracht und erkannt, dass ihr genau das gerade guttut. Bei Brian soll es jedoch genau umgekehrt gewesen sein, wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet: "Brian liebte Megan, wie er noch nie zuvor jemanden geliebt hat. Es war seinen Freunden und allen um ihn herum wirklich klar, dass er die Dinge zum Funktionieren bringen wollte."

Trotzdem konzentriere sich der Schauspieler nun auf die wichtigen Dinge im Leben: Zuletzt verbrachte er viel Zeit in Isolation mit seinen Söhnen. Jetzt freue er sich, wenn er bald wieder arbeiten kann und für Film- und Fernsehdrehs engagiert wird. "Das ist etwas, das Brian wirklich hilft, die harten Zeiten zu überstehen", erzählte die Quelle außerdem.

Backgrid Brian Austin Green mit Kindern, Dezember 2019

Instagram/arent_you_that_guy Brian Austin Green, April 2020

Getty Images Brian Austin Gree, Schauspieler



