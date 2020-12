Sehnt sich Brian Austin Green (47) etwa nach einer neuen Partnerin? Jahrelang war der ehemalige Beverly Hills, 90210-Star mit seiner Nochehefrau Megan Fox (34) durchs Leben gegangen. Seit vergangenem Mai sind die beiden jedoch endgültig getrennt und stecken seit Ende November im Scheidungsprozess. Der Schritt der Trennung hat dem Schauspieler nun eines ganz klar gemacht: Seine Beziehung zu Megan ist nicht nur definitiv vorbei – er kann sich jetzt auch endlich auf eine neue Frau einlassen!

Ein Insider erklärt jetzt gegenüber Hollywood Life: "Er bemüht sich, mit seinem Leben weiterzumachen und hat akzeptiert, dass die Beziehung komplett vorbei ist, da er weiß, dass es das Beste ist." Der einstige Serienstar habe aber nicht nur endgültig mit der Vergangenheit abgeschlossen – er sei auch bereit, sich auf eine neue Frau einzulassen: "Brian versucht gerade zu daten und ist offen für eine neue Beziehung", so der Vertraute.

Doch nach was für einer Frau sucht der 47-Jährige? Offenbar hat Brian auf einen bestimmten Typ Frau ein Auge geworfen: "Seit er in Malibu lebt, findet er coole Surferinnen toll. Er ist nicht auf der Jagd, aber er ist bereit dazu, nach vorne zu schauen", erklärt die Quelle in dem Interview.

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Brian Austin Green, 2019

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes, 2013

