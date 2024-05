Brian Austin Green war Tori Spellings erste große Liebe

Tori Spelling (50) trauert ihrem Ex-Mann nicht nach – dafür aber einem anderen! Die Schauspielerin steckt mitten in der Scheidung von Dean McDermott (57) und geht mit der Trennung sehr offen um. In ihrem Podcast "misSpelling" spricht die Amerikanerin aber auch über andere ehemalige Verehrer. Die Blondine erzählte, dass sie ihrem Co-Star Brian Austin Green (50) ein Geständnis gemacht hatte. "Vielleicht war ich nicht verliebt. Ich bin mir nicht sicher. Niemand hat mir seit dir das Herz gebrochen", habe Tori zu Brian gesagt. Der Schauspieler sei die "erste Liebe [ihres] Lebens" gewesen.

Die beiden standen für die Serie Beverly Hills, 90210 viele Jahre gemeinsam vor der Kamera und spielten ein Liebespaar. "Du weißt, wie nah Brian und ich uns stehen. Ich erzähle ihm alles", gestand Tori gegenüber Shannen Doherty (53). Die 50-Jährige habe ihrem Co-Star auch von ihrem Ehe-Aus mit Dean erzählt: "Kürzlich haben wir über meine Situation gesprochen und darüber, wie es ist, verliebt zu sein, verletzt zu werden, weiterzuziehen und jetzt Single zu sein – und auch über das nächste Kapitel in meinem Leben." Dadurch habe sich Tori an die guten alten Zeiten mit Brian erinnert.

Bei Tori hat sich in den letzten Monaten einiges geändert. Sie und Dean waren 17 Jahre lang verheiratet gewesen und haben fünf gemeinsame Kinder. Im März dieses Jahres reichte sie dann die Scheidung ein. Zu dem Vater ihrer Kinder hat sie nach wie vor ein gutes Verhältnis. Wie sie in ihrem Podcast ausplauderte, nennt sie Dean in Gegenwart seiner neuen Freundin weiterhin "Babe".

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei einer Filmpremiere, November 2015

