Bei Samira purzeln kurz nach der Geburt bereits die Pfunde! Ende Dezember durften sich die Love Island-Teilnehmerin von 2019 und ihr Partner Yasin über Nachwuchs freuen: Ihr kleiner Sohn erblickte das Licht der Welt. Seitdem ist die junge Familie unzertrennlich und begeistert ihre Fans regelmäßig mit süßen Updates. Jetzt enthüllte Samira auch, wie sich ihr Körper seit der Entbindung verändert hat – sie ist bereits zehn Kilo leichter!

Auf ihrem Instagram-Profil beantwortete die Neu-Mama am Samstag die neugierigen Fragen ihrer Community. Ein User wollte dabei wissen, wie viel die Reality-TV-Bekanntheit seit der Niederkunft bereits abgenommen hat – und bekam prompt eine Antwort: "Zehn Kilo!" Doch Samira versicherte auch, noch lange nicht wieder an ihrem Ursprungsgewicht angekommen zu sein: "Ich habe noch plus sechs drauf, das geht aber alles von alleine weg irgendwann!"

Gute 16 Kilo nahm die Hamburgerin während ihrer ersten Schwangerschaft also zu. Ein Problem war für Samira aber weniger ihr Gewicht gewesen als vielmehr ihr Bauchumfang: "Ich muss schon zugeben, dass es mir schwerfällt, Socken anzuziehen!", hatte sie einige Tage vor der Geburt noch gescherzt.

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / samira.bne Collage von Samira und Yasin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de