Hat Hana Cross wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? 2019 machte das Model durch ihre Beziehung zu Brooklyn Beckham (21) auf sich aufmerksam. Nachdem es zwischen ihnen jedoch immer wieder gekriselt hatte, trennten sie sich noch im August desselben Jahres. Über das Liebes-Aus scheint Hana schon lange hinweg zu sein: Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass die 23-Jährige einen neuen Freund hat. Zuletzt wurde ihr sogar eine Liaison mit Jude Laws (48) Sohn Rafferty (24) nachgesagt. Doch der Schauspieler ist bei ihr offenbar nicht mehr aktuell: Hana wurde jetzt beim Flirten mit einem Unbekannten gesichtet!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die Musikerin in einem Beachclub auf der Karibikinsel St. Barts. Ein großer Mann mit dunkelbraunen Haaren, dessen Identität nicht geklärt ist, lächelt sie an und fasst ihr an die Hüfte. Sie wirken sehr vertraut. Auf weiteren Fotos sind die beiden bei einem Spaziergang zu sehen – bei dem sie sogar Händchen halten.

Während Hana immer wieder mit Flirtgerüchten von sich reden macht, ist Brooklyn schon längst wieder in festen Händen. Seit rund einem Jahr geht der Sohn von David Beckham (45) gemeinsam mit der Schauspielerin Nicola Peltz (25) durchs Leben. Inzwischen wohnen die beiden nicht nur zusammen, sondern sind auch schon verlobt. Die große Hochzeit soll im kommenden Jahr stattfinden.

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 in Cannes

ActionPress Hana Cross, Social-Media-Star

ActionPress Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020 in Paris

