Gerda Lewis (28) hat es geschafft: Die ehemalige Bachelorette erreichte am vergangenen Montagabend einen riesigen Meilenstein, die eine Million Follower auf Instagram. Ob das damit zusammenhängt, dass die Influencerin zuletzt sich ziemlich verletzlich auf der Social-Media-Plattform zeigte? Das Model sorgte mit tränenreichen Clips zum Thema Hate für jede Menge mediale Aufmerksamkeit. Wer sich sofort zu Gerdas Millionmarke äußerte? Natürlich Internet-Rambo Oliver Pocher (42) höchstpersönlich – und das hatte er zu sagen!

Wer am Montagabend auf Gerdas Instagram-Profil klickte, dem grinste eine unfassbare Reichweite von eine Million Fans entgegen. Comedian Oli hatte das schon in seiner am Vormittag veröffentlichten Bildschirmkontrolle vorausgesagt. Kein Wunder, dass er sich sofort selbst zur neuesten Errungenschaft der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin zu Wort meldete: "Gerda hat endlich die Million Follower. Jetzt muss man ja nicht mehr weinen...", schrieb er in einer Story.

Gerda selbst ließ ihren Social-Media-Triumph noch unkommentiert. Schon den ganzen vergangenen Montag hatte sie sich nicht bei ihrer Community gemeldet. Die Fans können sich aber sicher über einen Post der Bloggerin zu diesem Meilenstein freuen – ob das Oli Pocher nun schmeckt oder nicht.

Oli Pocher, Comedian

Gerda Lewis, ehemalige "Bachelorette" 2019

Gerda Lewis im November 2020

