Waren Gerda Lewis' (28) Tränenclips etwa nicht echt? Die Influencerin stellte am Wochenende ein paar sehr tränenreiche Videos ins Netz. Der Grund: Oliver Pocher (42) hatte auf Social Media heftig über sie hergezogen. Woraufhin Gerda eine Menge Hassnachrichten und fiese Kommentare bekam. Den darauf folgenden emotionalen Zusammenbruch in ihrer Story nimmt ihr der Comedian allerdings nicht ganz ab: Oliver ist sich sicher, dass hinter Gerdas Tränen-Clips reines Kalkül steckt!

Das behauptete der 42-Jährige jetzt jedenfalls auf Instagram. "Das ist dieses auf Knopfdruck heulen, das beherrscht ihr alle ziemlich gut. Wenn ich wirklich traurig bin und wirklich heule, dann fange ich nicht an, mir ein Handy in die Fresse zu drücken und die ganze Zeit ins Handy rein zu heulen", wetterte Oli. Aber was hätte die ehemalige Bachelorette davon, sich weinend im Netz zu zeigen? Auch dazu hat Oliver eine Theorie: Er glaubt, Gerda hoffe, auf diese Weise die Marke von einer Million Follower auf Insta zu knacken.

Tatsächlich folgen der Blondine inzwischen schon über 998.000 Menschen auf der Fotoplattform. Bis zum Millionenmeilenstein ist es also nicht mehr weit, und einige Schlagzeilen, wie zum Beispiel durch den Beef mit Oli, könnten möglicherweise für einen kleinen Follower-Aufschwung sorgen. Glaubt ihr, hinter Gerdas Tränen-Clips steckt Kalkül? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Januar 2021

Anzeige

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de