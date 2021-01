Wow, das ist wirklich Loredana! Dass die Rapperin in ihren Musikvideos gerne mal mit den verschiedensten Haarstyles und -farben herumexperimentiert, ist nichts Neues. Doch dabei handelte es sich in der Vergangenheit immer um Perücken. Ihrer blondierten Mähne blieb die Schweizerin viele Jahre treu – bis jetzt: Zum Jahreswechsel gönnte sich die Mama ein überraschendes Umstyling. King Lori ist jetzt brünett und kaum wiederzuerkennen!

Loredanas Hairstylist des Vertrauens Marko ermöglichte der 25-Jährigen eine Typveränderung der Extraklasse zum Start von 2021. Das Ergebnis teilte er stolz auf seinem Instagram-Profil: Zu sehen ist darauf eine Loredana, die ihren kurzen blonden Bob nun dunkelbraun trägt! Die Rapperin selbst teilte den neuen Look in zusammengebundener Version auf ihrem Account. Die Fans sind von dem Makeover mega-begeistert: "Braune Haare stehen dir so gut!", schreibt nur eine erfreute Userin,

Manche Follower finden sogar, dass Loredana mit braunem Zopf sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit US-Megastar Kylie Jenner (23) hat. Das Reality-Sternchen dürfte die Musikerin aber kaum für ihr neues Ich inspiriert haben. In ihrer Instagram-Story teilte sie nämlich kurz darauf zwei Schnappschüsse, die sie im vergangenen September mit einer ziemlich ähnlichen Perücke zeigen.

Instagram / markobeauty Loredanas Hairstylist Marko

Instagram / loredana Loredana mit ihrer neuen Haarfarbe

Instagram / loredana Loredana mit dunkler Perücke im September 2020

