Wie lässt sich Bridgerton am besten beschreiben? Die neue Serie sorgt auf der Streaming-Plattform Netflix für ansteigende Zuschauerzahlen. Die Fans sind begeistert von der Liebesgeschichte zwischen Daphne Bridgerton und dem Herzog Simon Basset, die sich in der Londoner High Society im Jahre 1813 abspielt. Genauer betrachtet, lassen sich in der Storyline Einflüsse von anderen beliebten Formaten erkennen – das muss auch Hauptdarsteller Regé-Jean Page zugeben.

"Bridgerton ist fast so, als würde Jane Austen auf Gossip Girl und vielleicht auch '45 Shades of Grey' treffen", erklärt der Schauspieler im Podcast "The Big Ticket with Marc Malkin" und bezieht sich dabei neben der im Jahre 1817 verstorbenen Schriftstellerin auf zwei berühmte US-Produktionen: "Gossip Girl" erzählt die Geschichte reicher Schüler, die von einer unbekannten Bloggerin über den neuesten Tratsch auf dem Laufenden gehalten werden – ähnlich zu der in "Bridgerton" auftauchenden Lady Whistledown. Die erotische Romanze Shades of Grey deutet hingegen sicher auf die heißen Szenen zwischen Regé-Jean und seiner Kollegin Phoebe Dynevor (25) alias Daphne hin.

Neben schlüpfrigen Interaktionen im Ehegemach drehte Phoebe auch eine Sequenz, die sie beim Masturbieren zeigt. Diese Aufnahmen seien ihr aber nicht unangenehm gewesen, wie sie im Interview mit Refinery29 vor ein paar Tagen offenbarte: "Es ist eine ziemliche Herausforderung, aber wir haben uns total sicher gefühlt!"

Landmark Media Press and Picture Jamie Dornan und Dakota Johnson in "Shades of Grey"

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007 in West Ho

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor als Daphne in "Bridgerton"

