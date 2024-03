"Bridgerton"-Clip: Zwischen Colin und Penelope wird es heiß

Das Warten hat bald ein Ende: Am 16. Mai startet endlich die dritte Staffel der Erfolgsserie Bridgerton auf Netflix. Der Sender verriet schon vorab das Hauptthema der neuen Episoden: die Liebesgeschichte von Penelope Featherington und Colin Bridgerton, verkörpert von Nicola Coughlan (37) und Luke Newton. Auf X veröffentlicht die Streamingplattform nun einen kurzen Clip als kleinen Vorgeschmack. In dem Video teilen Penelope und Colin einen intimen Moment vor dem Spiegel: Die beiden tauschen romantische Blicke und zärtliche Berührungen aus. "Ein Blick wie dieser von Mister Colin Bridgerton würde sicher auch das ausdauerndste Mauerblümchen in Ohnmacht fallen lassen, oder?", fügt Netflix vielsagend hinzu.

Der Teaser hat schon jetzt über 15 Millionen Aufrufe auf X. Auch in den Kommentaren drehen die Fans förmlich durch. "Sie sind einfach hinreißend zusammen! Die subtilen Berührungen mit den Händen, die Sehnsucht in ihren Augen, wenn sie sich anschauen... Sie sprechen nicht, aber die Körpersprache, ihre Augen und Berührungen sprechen für sich und das ist goldwert", kommt ein Nutzer aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Macht euch gefasst: Echte Liebe kommt auf unsere Bildschirme", freut sich ein weiterer User.

Die offizielle Ankündigung von Netflix zur dritten Staffel der Erfolgsserie enthüllt noch weitere Details zur Handlung der neuen Folgen. "Penelope hat beschlossen, sich einen Ehemann zu suchen", heißt es in dem Exposé. "Da ihre Versuche kläglich scheitern, hilft Colin ihr bei der Partnersuche", gibt der Sender zusätzlich preis. "Aber als seine Lektionen ein wenig zu gut funktionieren, muss sich der Bridgerton-Bruder damit auseinandersetzen, ob seine Gefühle für Penelope wirklich nur freundschaftlich sind", gibt Netflix vielversprechend bekannt.

Getty Images Nicola Coughlan bei der "Barbie" Premiere in London 2023

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel mit Colin Bridgerton (Luke Newton)

