Endlich: Trailer zur dritten "Bridgerton"-Staffel ist da!

Lange müssen die Liebhaber von Bridgerton nicht mehr warten – ab dem 16. Mai erscheint auf Netflix endlich die dritte Staffel der beliebten Serie. Und nun verteilt der Streaminggigant ein erstes Appetithäppchen: Lady Whistledown und die feine englische Gesellschaft warten schon! "Hochverehrte Leserschaft, wir waren viel zu lange voneinander getrennt", ertönt die Stimme der Frau, die ganz London mit ihren Geschichten in Schach hält, in einem ersten Trailer auf Instagram. Dieser zeigt, dass Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37) in Staffel drei ganz verzweifelt auf der Suche nach einem Mann ist. Da wäre zum einen Colin Bridgerton (Luke Newton), der wieder auf der Bildfläche auftaucht. Eigentlich sind die beiden nur Freunde – oder?

Doch da ist nicht nur der Bruder von Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 35), der Penelope offenbar um den Verstand bringt. Auch der Junggeselle Lord Debling kommt ins Spiel – könnte er der Mann ihrer Träume sein? Colin will Penelope zumindest freundschaftlich dabei helfen, sein Herz zu erobern. Aber alles deutet auf das ganz große Gefühlschaos hin. Wie es scheint, kann der junge Bridgerton seine Augen nach und nach nicht mehr von seiner Kindheitsgefährtin lassen. Bekanntlich sagen ja Blicke mehr als tausend Worte...

Die Fans können es dank des Trailers nun kaum mehr abwarten und sind schon ganz ungeduldig. "Das wird echt schwer, noch länger zu warten", erklärt beispielsweise ein User in der Kommentarspalte. Andere schwärmen von den ersten Einblicken in die neue "Bridgerton"-Staffel: "Ich finde auch, dass wir viel zu lange voneinander getrennt waren, meine verehrte Lady Whistledown!" Die dritte Staffel startet schon in wenigen Wochen mit dem ersten Teil – und ab dem 13. Juni geht es mit dem zweiten weiter.

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

Netflix Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in "Bridgerton"

