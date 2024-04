Erste Infos: Das passiert in der neuen "Bridgerton"-Staffel!

Den Fans steht eine Achterbahnfahrt der Gefühle bevor! Der Netflix-Hit Bridgerton schlug 2020 auf der Streamingplattform ein wie eine Bombe. Noch immer hält das historische Drama seine Zuschauer in Atem und lässt sie bereits die neuen Folgen sehnlichst herbeiwünschen. Am 16. Mai ist es endlich so weit und der erste Teil der dritten Staffel kann auf dem Streamingdienst abgerufen werden. Netflix veröffentlicht mit einem Trailer nun einen spannenden Vorgeschmack auf die neue Handlung. Mehr Infos gibt es dazu im Promiflash-Video!



