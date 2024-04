"Bridgerton" oder "Barbie": Musste Nicola Coughlan wählen?

Die Schauspielerin Nicola Coughlan (37) wurde durch die beliebte Netflix-Serie Bridgerton weltberühmt. Mit ihrer Rolle als Penelope Featherington sicherte sie sich auf direktem Wege einen Platz im Herzen der Zuschauer. Aber auch im Erfolgsfilm Barbie konnte sie eine Rolle neben Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43) ergattern. Jetzt verrät sie in einem Interview in der "Late Late Show", dass der Zeitplan für die Dreharbeiten zur neuen "Bridgerton"-Staffel sie fast daran gehindert hätte, in "Barbie" mitspielen zu können: "Ich war kurz davor, für 'Bridgerton' zu filmen, die Produktion sagte dann aber: 'Du kannst nicht zeitgleich einen ganzen Film drehen'."

Die gebürtige Irin hatte großes Glück, dass ihr statt einer geplanten größeren Rolle ein Gastauftritt angeboten wurde. Aus Zeitgründen hätte sie es nämlich nicht geschafft, so viel Zeit in den "Barbie"-Dreh zu investieren. Um trotzdem Teil des Filmes sein zu können, verkörperte sie die Diplomatin-Barbie. Nicola erzählt, dass sie nicht damit gerechnet habe, überhaupt beim Film mitwirken zu dürfen: "Ich wusste nicht, dass ich es in die Auswahl schaffen würde. Ich wusste nicht, dass sie mich auf ein Poster setzen würden. Das war alles sehr überraschend für mich."

Die Schauspielerin wird schon ganz bald wieder als Penelope Featherington in der Netflix-Serie "Bridgerton" auf dem Bildschirm zu sehen sein. Ab dem 16. Mai können die Fans der Londoner High Society aus dem frühen 19. Jahrhundert den ersten Teil streamen, wie Netflix bereits bekannt gab. Der zweite Teil folgt dann am 13. Juni. Insgesamt wird die dritte Staffel acht Episoden umfassen. Im Fokus wird vor allem die Liebesgeschichte von Penelope und Colin Bridgerton, gespielt von Luke Newton, stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Coughlan bei der "Barbie" Premiere in London 2023

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr gewusst, dass "Bridgerton" Nicola an einer größeren Rolle im "Barbie"-Film hinderte? Ja, na klar. Nein, das wusste ich noch nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de