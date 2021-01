Der Babycountdown von Anna Heiser (30) ist gestartet! Die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald sind aktuell voller Vorfreude – denn ihr erstes Baby ist auf dem Weg zu ihnen. Schon im Oktober hatten die Turteltauben ihren Fans verkündet, dass sie einen Sohn bekommen. Und Anna scheint auch schon den Namen verraten zu haben: Heißt ihr kleiner Mann Luis?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine am Wochenende mehrere Fotos im Zuge einer Werbekooperation. Auf den Bildern präsentiert die 30-Jährige einige Kinderwagenkettchen aus Holz – und darauf steht in kleinen Buchstaben der Name Luis! Annas Fans sind von dieser vermeintlichen Enthüllung total begeistert: "Ein wundervoller Name!", schwärmte ein User.

Doch die Freude ihrer Follower hielt nur kurz – denn Anna löste das Rätsel selbst auf: "Es ist ein Beispielfoto – unser Sohn wird nicht Luis heißen!", versicherte sie. Dachtet ihr auch, die Wahl-Namibierin hätte den Namen damit verraten? Nehmt unten an unserer Umfrage teil.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Dezember 2020

Instagram / anna_m._heiser Baby-Accessoires von Anna Heiser

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

