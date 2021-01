Regé-Jean Page ist einigen Bridgerton-Zuschauern irgendwie bekannt vorgekommen. Der Brite erobert momentan als heißer Herzog in der neuen Neflix-Serie die Herzen der Zuschauer – und verdreht ihnen besonders mit seinem guten Aussehen und seinem knackigen Body die Köpfe. Und offenbar gibt es den 31-Jährigen sogar doppelt: Nathan Henry, bekannt aus der Reality-TV-Show Geordie Shore, könnte glatt Regés verschollener Zwilling sein!

Das finden zumindest einige Fans der Serie: Auf Twitter häufen sich bereits die Kommentare, in denen die User die beiden Männer miteinander vergleichen. "Der Herzog von Hastings sieht aus wie Nathan von 'Geordie Shore' – zumindest wie Nathans Originalgesicht!", scherzte einer der Nutzer mit Bezugnahme auf die zahlreichen Schönheits-OPs des TV-Stars.

Auch Nathans Follower bemerkten die Ähnlichkeit der beiden Promi-Boys bereits und sprachen ihn darauf an. Doch der 29-Jährige verstand das so gar nicht: "So viele sagen das! Ich kenne die Show nicht mal, ich muss sie mal schauen!", versprach er seiner Instagram-Community.

Anzeige

Getty Images Nathan Henry, Reality-TV-Star

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Anzeige

Instagram / nathanhgshore Nathan Henry, bekannt aus der TV-Show "Geordie Shore"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de