Wie tickt "Bridgerton"-Hottie Regé-Jean Page? An Weihnachten ist die neue Serie, die ein Mix aus Grey's Anatomy, Gossip Girl und Downton Abbey sein soll, auf Netflix erschienen. Die Geschichte darin dreht sich um das Leben der fiktiven Persönlichkeiten der Londoner High Society während der Ballsaison im Jahr 1813. Regé-Jean verkörpert den mysteriösen Herzog von Hastings, der sich weder verlieben noch heiraten noch Nachwuchs zeugen möchte. Promiflash stellt euch den Schauspiel-Beau vor!

Regé-Jean ist ein britisch-simbabwischer Schauspieler, der in London aufgewachsen ist und Schauspiel am Drama Centre London studiert hat. Er ist längst kein Unbekannter auf der Mattscheibe, sondern war bereits in einer Reihe von Rollen zu sehen – unter anderem in der Miniserie "Roots" und dem ABC-Juristendrama "For the People". Der 30-Jährige hat außerdem Musik im Blut. Als Teenager sang er in einer von ihm und seinem jüngeren Bruder gegründeten Punkband und spielte Schlagzeug.

Auf Instagram versorgt Regé-Jean seine mittlerweile fast 255.000 Follower regelmäßig mit Fotos, doch private Einblicke gewährt er dabei eher selten. Deshalb bleibt ein Detail, das vor allem seine weiblichen Fans interessieren dürfte, vorerst ein Geheimnis: Regé-Jeans Beziehungsstatus...

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in seiner "Bridgerton"-Szene

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de