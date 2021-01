Kelly Osbourne (36) gefällt, was sie sieht! Die Tochter des Musikers Ozzy Osbourne (72) schaffte es im vergangenen Jahr, ganze 38 Kilo abzunehmen. Seitdem zeigt sich das Reality-Sternchen im Netz selbstbewusster denn je. In hautengen Kleidern präsentiert sie stolz ihre erschlankte Silhouette. Doch nicht nur ihren Körper scheint sie nun mehr zu mögen. Kelly postete ein Selfie ohne Make-up auf Social Media und verkündete: Sie fühle sich nun auch ungeschminkt wohler in ihrer Haut!

Normalerweise ist die 36-Jährige für ihre auffälligen Looks bekannt. Auf unzähligen Events sah man die Beauty meist mit schwarzem Lidstrich und einem peppigen Lippenstift. In ihrer Instagram-Story teilte sie nun einen sehr natürlichen Schnappschuss von sich und teilte ihrer Community mit: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sagen würde – aber ich fange an, mich auch ohne Make-up zu mögen!" Tatsächlich scheint Kelly seit ihrer Gewichtsabnahme zufriedener mit sich selbst zu sein.

Das hatte sie auch schon mit einem Posting im Oktober 2020 bewiesen. Ebenfalls unter einem Selfie im Netz schrieb die Influencerin: "Ich fühle mich scharf." Mit ihrer selbstsicheren Art bezauberte sie ihre Follower.

Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de