Familienzuwachs im Hause Merten-Kappès? Obwohl Denise Kappès (30) und Henning Merten zunächst nur Mitbewohner gewesen sind, ist am Ende doch Liebe daraus geworden. Die beiden genießen ihr Glück und haben bereits angekündigt, dass in ferner Zukunft auch gemeinsame Kinder geplant sind. Auf neuen Bauchfrei-Aufnahmen der Influencerin ließ sich jetzt eine verdächtige Mini-Wölbung erkennen. Ob es sich dabei um die ersten Schwangerschaftsanzeichen handelt? Promiflash hat bei Denise nachgefragt.

"Also tatsächlich sind das noch die Weihnachtskilos", gesteht die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin im Gespräch mit Promiflash. Offenbar sind die Babypläne aber nicht – wie vor einigen Wochen verraten – "erst einmal auf Eis gelegt". Denn die 30-Jährige fügt ziemlich eindeutig hinzu: Aber wir sind am Üben." Damit dürfte klar sein: Die frohe Botschaft wird vielleicht schon in naher Zukunft in die Welt hinausposaunt.

Gerade hatte die Beauty aber genug Nachwuchs-Drama. Ihr Sohn Ben-Matteo (2) war am zweiten Weihnachtsfeiertag gestürzt und hatte ziemlich starke Schmerzen. Zum Glück konnte Denise nach einem Krankenhausbesuch Entwarnung geben. "Nichts gebrochen! Ben schläft und Mama ist auch kaputt!", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_kappes Denise Kappès

Instagram / denise_kappes Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

