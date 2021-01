Lange werden die Zuschauer Michael Wendler (48) nicht mehr im TV sehen! Am Dienstag flimmerte die erste Folge der diesjährigen DSDS-Staffel über die Bildschirme – aktuell noch mit dem Wendler als Juror. Allerdings wird der Schlagersänger nur in den Castingfolgen zu sehen sein: Danach ist er – aufgrund seiner Äußerungen zur aktuellen Pandemie – nicht länger Teil der Gesangsshow. Jurykollegin Maite Kelly (41) wirkt darüber nicht besonders traurig.

In einem Interview mit RTL erklärte die Blondine: "Michael Wendler war eben Michael Wendler. Er war ja dann plötzlich weg und wir mussten das zu dritt wuppen." Das sei ihr, Mike Singer (20) und natürlich Poptitan Dieter Bohlen (66) auch gelungen. "[...] Zwischen mir und Dieter war klar, dass wir beide das gleiche wollen: Diesen Kids eine Chance geben", betonte Maite. Und Mike wisse, was die jungen Leute hören wollen. "[Er] war für mich ein Stück weit eine sehr wichtige Stimme, weil er am Puls der Zeit ist", schwärmte die 41-Jährige von dem "Deja Vu"-Sänger.

Und was denken die Zuschauer über den Wendler als DSDS-Juror? "[Er] hat so was von null Persönlichkeit – warum wollten die den überhaupt dabeihaben?", fragten sich viele im Netz. Er habe weder Talent noch Humor, befanden außerdem einige User bei Twitter.

Getty Images Maite Kelly beim Deutschen Fernsehpreis 2011

ActionPress Michael Wendler bei den DSDS-Dreharbeiten

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

