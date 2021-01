Lili Paul-Roncalli (22) scheint nicht länger Single zu sein! Im vergangenen Jahr ging die Tochter des bekannten Zirkusdirektors in der Tanzshow Let's Dance als Siegerin vom Parkett. Doch auch privat könnte es im Leben der Akrobatin derzeit offenbar kaum besser laufen. Im Netz tauchte nun ein Schnappschuss auf, der Lili an der Seite des österreichischen Tennisprofis Dominic Thiem zeigt – ist die Schönheit etwa wieder vergeben?

In ihrer Instagram-Story teilte Lili nun eine süße Aufnahme von sich und Dominic am Lagerfeuer: Mit einem strahlenden Lächeln schmiegt sich die Beauty eng an den Sportler, der liebevoll einen Arm um sie legt. Zwischen dem amtierenden US-Open-Sieger und der Tänzerin scheint es offensichtlich ordentlich geknistert zu haben. Während der gebürtige Österreicher das Bild bereits mit einem Herz-Emoji versah, fügte Lili beim Reposten in ihrer Story noch einen Kuss-Smiley ein.

Im Juli des vergangenen Jahres war Lili noch allein durchs Leben gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 22-Jährige aber bereits klare Vorstellungen von ihrem Traummann. "Wichtig wäre, dass er mein Leben versteht, meine innere Unruhe, wenn ich länger an einem Ort bin, meine Sehnsucht zu reisen", verriet Lili gegenüber Bunte. Sieht ganz so aus, als hätte sie in dem 27-Jährigen nun ihren Mister Right gefunden.

Anzeige

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli, Zirkusakrobatin

Anzeige

Instagram / domithiem Dominic Thiem, Tennisprofi

Anzeige

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli mit einem Hund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de