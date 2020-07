Lili Paul-Roncalli (22) hat genaue Vorstellungen von einem Partner! An der Seite von Massimo Sinató (39) ertanzte sich die Zirkusartistin bei Let's Dance im Mai die begehrte Sieges-Trophäe. Mit ihren Performances berührte sie die Herzen der Zuschauer! In ihrem Privatleben konnte allerdings zuletzt niemand ihr Herz erobern – Lili ist immer noch Single. Vor allem das stressige Showbusiness-Leben und die zahlreichen Zirkusreisen standen einem Kennenlernen bislang im Weg. Wenn aber doch mal ein Mann als Partner infrage kommen sollte – welche Anforderungen hätte die Brünette dann an ihn?

Für Lili ist klar: Der Zirkus ist ihr Zuhause und auf der Bühne stehen und entertainen geht bei ihr einfach vor. Im Bunte-Interview erklärt sie, dass ein potenzieller Freund dies akzeptieren muss: "Wichtig wäre, dass er mein Leben versteht, meine innere Unruhe, wenn ich länger an einem Ort bin, meine Sehnsucht zu reisen. Das steckt wirklich tief in mir. Mein Freund muss das aushalten, öfter mit mir per Facetime zu reden." Sie würde ihr Leben lieben, wie es ist und es für eine Beziehung nicht ändern wollen.

Doch was würde Lili mit in eine Beziehung bringen? Ihr Papa Bernhard Paul (73) schwärmt im Bunte-Interview von den Qualitäten seiner Tochter: "Wir warten schon drauf, wenn sie endlich einen Freund nach Hause bringt. [...] Lili ist ein cleveres Mädchen, spricht vier Sprachen, ist wissbegierig und hat ein großes Herz."

ActionPress Lili Paul-Roncalli, Juni 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli, "Let's Dance"-Kandidatin 2020

ActionPress Lili Paul-Roncalli im Roncalli Grand Café in Hamburg



