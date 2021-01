Joe Keery (28) ist kaum wiederzuerkennen! Der US-Amerikaner hatte mit seiner Rolle in Stranger Things einen seiner großen Erfolge gefeiert. In der Netflix-Show spielte der 28-Jährige die Figur Steve Harrington – und wurde gemeinsam mit seinen Co-Stars sogar mit einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Nach seiner Rolle in der Kultserie ist Joe aktuell in einem neuen Film zu sehen. Doch das Plakat schockiert nun seine Fans – denn der Hottie ist darauf blutüberströmt!

Bei dem Presseplakat des Streifens "Spree", das unter anderem The Sun vorliegt, handelt es sich um ein skurriles Selfie von Joe: Mit einem verrückten Grinsen blickt er in die Kamera – und ist dabei voller Blut! In dem Film spielt Joe den von Social Media besessenen Uber-Fahrer Kurt Kunkle, der sich im Verlauf der Geschichte als Serienmörder entpuppt.

Seit wenigen Tagen ist "Spree" bei Netflix verfügbar – und besonders Joes schauspielerische Leistung überraschte die ersten Zuschauer total: "Er ist überragend. Ich war echt geschockt!", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer schwärmte sogar noch weiter: "Ein erfrischender und kreativer Film. Eine brillante Leistung von Joe Keery!"

Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Gaten Matarazzo in "Stranger Things", Staffel drei

CapitalPictures / Action Press Joe Keery in "Spree"

Getty Images Joe Keery im Juni 2019

